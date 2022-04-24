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В Німеччині документують військові злочини скоєні в Україні, використовуючи досвід Другої світової війни

В Німеччині документують військові злочини скоєні в Україні, використовуючи досвід Другої світової війни

Берлінський інститут фіксує свідчення українських біженців про події, очевидцем яких вони стали, у кілька етапів.

Оскільки Міжнародний кримінальний суд вже розпочав офіційне розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні, отримані свідчення можуть і будуть використані слідством.

Наразі, в Німеччині офіційно зареєстровані понад 369 тисяч українських біженців.

На першому етапі опитування, біженців просять у письмовій формі викласти все, що вони бачили на власні очі. На другому - йдуть питання про конкретні події у певних місцях та у визначений час.

Для легітимності опитування та юридичної значущості, до створення анкети залучали юристів. Вже отриманні свідчення містять різноманітну інформацію та документують широке коло воєнних злочинів, починаючи від руйнування цивільної інфраструктури аж до сексуального насильства.

Тож, все це зможуть використати в суді над РФ.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13843

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