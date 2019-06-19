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В Ноябрьске дорожники заасфальтировали двери подъезда по программе «Комфортная городская среда»

В Ноябрьске дорожники заасфальтировали двери подъезда по программе «Комфортная городская среда»

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) дорожники и управляющая компания не смогли договориться между собой о ремонте двора, и в результате дорожники заасфальтировали двери в подъезд и в подвал многоэтажки, сообщает издание «Ноябрьск 24».

Фотографии после ремонта двора дома № 82а на улице Мира появились в паблике «Злой ноябрянин». Их автор и жительница рассказала, что дверь в подъезд дорожники сняли. Теперь, чтобы поставить её обратно, нужно выдалбливать асфальт.

Укладкой асфальта занималась компания «Севердорстрой». Там отказываются признавать ошибку и говорят, что их работнкии всё сделали правильно. «Если бы мы не уложили покрытие таким образом, под дверью скапливалась бы вода и постоянно стояла лужа», — пояснили в компании. Всю вину подрядчик перекладывает на управляющую компанию «НЖСК+». Коммунальщики должны были демонтировать дверной короб, а после укладки асфальта сделать его заново. В «Севердорстрое» утверждают, что предупреждали УК о начале работ, но там заявили, что в выходные работать не будут.

Представители УК отказались признавать ошибку и считают, что она произошла по вине дорожников. Коммунальщики обещают в ближайшее время выдолбить асфальт и установить дверь заново.

Источник: breakingmad.me

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