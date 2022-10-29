В Норвегії затримали російського шпигуна, який цікавився протидією атакам на трубопроводи

Цього тижня норвезькі служби безпеки оголосили, що заарештували чоловіка, який видавав себе за бразильського вченого, що проводив дослідження з питань Арктики в місті Тромсе і який насправді є російським «нелегалом». У новинах він був ідентифікований як Хосе Ассіс Джаммарія.

Арешт відбувся після того, як щонайменше семеро росіян — у тому числі син близького соратника путіна — були затримані останніми тижнями за польоти безпілотників або фотографування поблизу чутливих місць.

Згідно з норвезькими ЗМІ, координатором групи, яка організувала захід, і фотографією з події, підозрюваний російський шпигун, заарештований у Норвегії цього тижня, нещодавно відвідав семінар з гібридних загроз, який включав сценарій реагування на вибух трубопроводу.

Норвегія та інші країни Європи роблять усе можливе щоб убезпечити критично важливу інфраструктуру після диверсії на газопроводі Nord Stream. Останніми місяцями було зафіксовано кілька повідомлень про польоти безпілотників над шельфовими нафтовими та газовими родовищами Норвегії та в норвезьких аеропортах.

Норвезька газета Verdens Gang першою повідомила в четвер, що підозрюваний відвідав семінар 29-30 вересня у Вільнюсі, Литва, присвячений протидії гібридним загрозам.

Семінар був організований EU-HYBNET, європейською мережею з гібридних загроз, які включають диверсії, дезінформацію, кібератаки та інші засоби боротьби за межами традиційного військового конфлікту між державами. На веб-сайті організації та в брошурі конференції зазначено, що група фінансується Європейською Комісією.

Пайві Маттіла, професор Університету прикладних наук Лауреа у Фінляндії, який координує програму EU-HYBNET, підтвердив телефоном, що підозрюваний шпигун був присутній на заході. Вона сказала, що він не проходив перевірку безпеки, але відмовилася від подальших коментарів, пославшись на розслідування.

На зображенні, опублікованому в Twitter Університетом Миколаса Ромеріса, показано, як Джаммарія сидить серед учасників семінару на заході, організованому 29 вересня спільно з Литовським центром передового досвіду з боротьби з кіберзлочинністю для навчання, досліджень і освіти.

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У брошурі до семінару у Вільнюсі йдеться, що учасники заходу розглядатимуть різні сценарії, зокрема один випадок «припинення подачі газу після вибуху газопроводу». У прикладі «початкові висновки підтверджують припущення, що, ймовірно, йдеться про диверсію, а не нещасний випадок».

Інформація про підозрюваного ще надходить. Представники внутрішньої безпеки Норвегії оголосили про арешт цього тижня, заявивши, що підозрюваний становить «загрозу основним національним інтересам».

Є занепокоєння, що він «можливо отримав дані та інформацію про норвезьку політику на півночі», — сказав норвезьким ЗМІ заступник начальника Норвезької поліцейської служби безпеки Гедвіг Мое. Навіть якщо інформація, отримана особою, безпосередньо не загрожує безпеці Норвегії, вона може бути використана росією, сказала вона.

Станом на 21 жовтня Джаммарія був внесений до списку дослідників норвезького аналітичного центру «Сіра зона» Арктичного університету Норвегії. Зараз його більше немає в списку на їхньому сайті».

До переїзду до Норвегії підозрюваний жив у Канаді, де навчався в Оттавському університеті та Університеті Калгарі. Перебуваючи в Оттаві, він добровільно агітував для місцевої політичної кампанії, згідно з Global News.

У 2019 році він написав статтю для Canadian Naval Review. У статті під назвою «Третя база: аргументація на користь CFB Черчілль» наводяться аргументи на користь створення військово-морської бази на півночі Канади.

Арешт Джаммарії відбувся через кілька місяців після того, як у Нідерландах був заарештований ще один підозрюваний російський «нелегал». У тій справі підозрюваний російський шпигун стверджував, що він бразилець, який бажає пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді. Раніше він навчався в США.

За матеріалами: The Washington Post

Джерело: internetua.com

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