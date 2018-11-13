В Норвегии спасают фрегат, который столкнулся с танкером и почти затонул
8 ноября в Норвегии возвращавшийся с учений НАТО фрегат столкнулся с танкером.
В результате происшествия пострадали 8 человек. После аварии на фрегат Helge Ingstad стала поступать вода, и экипаж был эвакуирован.
По состоянию на сегодня военный фрегат Helge Ingstad после столкновения из нефтяным танкером практически затонул.
Ранее специалисты ВМС Норвегии закрепили поврежденный фрегат тросами у берега, однако утром во вторник, 13 ноября, два троса разорвались, и фрегат опустился под воду еще на метр.
"В 6 утра порвались тросы на передней части судна. Не выдержали предохранители. В результате судно погрузилось еще глубже", - сообщил представитель Минобороны Норвегии Ховард Матисен.
По его словам, сейчас фрегат стабилизировали в одном положении.