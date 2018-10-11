В Новобаварском районе у мужчины нашли арсенал оружия (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, у 22-летнего жителя Новобаварского района правоохранители провели обыск. В ходе него нашли штык-нож к автомату Калашникова, холодное оружие, два пистолета, самодельные устройства для отстрела пуль. Также в квартире были патроны и металлические трубки.

Запрещенные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости