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В Новой Водолаге на пепелище нашли труп неизвестного мужчины
1 июля в 13:05 поступило сообщение о пожаре в частном дворе в поселке Новая Водолага по улице Энтузиастов, 8.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей на территории дома горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.метров. При проведении разведки спасатели обнаружили тело пока не установленного мужчины
В 13:17 пожарные локализовали пожар и в 14:15 ликвидировали его.
По предварительным данным причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении
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