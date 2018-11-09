В Новой Зеландии рыбак выловил из воды ребенка, сбежавшего от родителей, приняв его за куклу

Рыбак по имени Гас Хатт рыбачил на пляже Матата в Новой Зеландии, когда увидел в воде куклу, которую решил вытащить. Но когда он выловил находку из воды, оказалось, что это маленькй ребенок. 18-месячный мальчик сбежал из палатки родителей, сообщает The Sun.

Гас рассказал, что обычно рыбачит в другом месте неподалеку. Благодаря этому, он смог спасти жизнь попавшему в беду малышу. Сначала он принял его за куклу — ребенок был неподвижен и не подавал признаков жизни.

"Когда он проплывал мимо, я думал, что это просто кукла. Я потянулся и схватил его за руку, но даже тогда все еще думал, что это просто кукла", – рассказывает мужчина. Когда ребенок заплакал, рыбак осознал, что перед ним настоящий живой мальчик. Об этом Гас сообщил руководству лагеря отдыха, и его жена Сью побежала разыскивать родителей малыша.

"Его лицо было словно из фарфора, его обрамляли короткие мокрые волосы. Но потом он запищал", – вспоминает рыбак.

Мама малыша Джессика Уайт была в шоке, когда ее разбудили, чтобы сообщить новость. К счастью, мальчика удалось спати, после чего его мать поблагодарила Гаса за спасение сына.

Источник: http://newsone.ua

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