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В Новом Орлеане обрушился недостроенный отель, есть жертвы
В Новом Орлеане частично обвалилось здание недостроенного отеля.
Как сообщает АР, инцидент произошел в воскресенье около 9 утра по местному времени в здании, которое должно было стать отелем Hard Rock.
Из-за обвала здания более двух десятков людей получили ранения, двое людей погибли.
Сейчас на месте обрушения ведутся поисково-спасательные работы.
"Большая часть строения признана нестабильной, обвалиться может и строительный кран, который нависает над обломками. Это значительно усложняет поисковые работы", - говорится в сообщении.
Причины разрушения здания пока неизвестны.
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