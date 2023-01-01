Минула доба була складною для енергетиків. Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий Рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару. В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА.

Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію, нагадує Укренерго.

Агентство Телевидения Новости