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В области пропала школьница: объявлен розыск
О пропавшем подростке сообщает сайт Национальной полиции.
Сотрудники Валковского отдела полиции устанавливают местонахождение Виктории Грес, 2003 года рождения.
Девушка после ссоры с матерью покинула домовладение вечером.
В последнее время неоднократно покидала место проживания и скрывалась.
Приметы: на вид 15 лет, плотного телосложения, рост около 155 см, волосы светлые. Была одета в синюю куртку, черные штаны, черную шапку и розовые кроссовки.
Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 102, (05753) 5-13-32, 099-912-03-43 или другим удобным способом.
Источник: objectiv.tv
Автор: Тамара Бельская
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