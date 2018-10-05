В области пропала школьница: объявлен розыск

О пропавшем подростке сообщает сайт Национальной полиции.

Сотрудники Валковского отдела полиции устанавливают местонахождение Виктории Грес, 2003 года рождения.

Девушка после ссоры с матерью покинула домовладение вечером.

В последнее время неоднократно покидала место проживания и скрывалась.

Приметы: на вид 15 лет, плотного телосложения, рост около 155 см, волосы светлые. Была одета в синюю куртку, черные штаны, черную шапку и розовые кроссовки.

Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщите по телефонам: 102, (05753) 5-13-32, 099-912-03-43 или другим удобным способом.

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

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