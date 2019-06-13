В ОБСЕ отреагировали на жестокое избиение журналиста в Харькове

Нападение на оператора 24 канала Вадима Макарюка является недопустимым, и украинские власти обязаны провести тщательное расследование данного инцидента.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на странице в Twitter.

"Я осуждаю нападение и избиение Вадима Макарюка и призываю власти приложить максимум усилий, чтобы немедленно привлечь виновных к ответственности", – написал Дезир.

Он подчеркнул, что любые нападения на журналистов абсолютно недопустимы и не должны допускаться в демократических странах.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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