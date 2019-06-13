Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 57

В ОБСЕ отреагировали на жестокое избиение журналиста в Харькове

В ОБСЕ отреагировали на жестокое избиение журналиста в Харькове

Нападение на оператора 24 канала Вадима Макарюка является недопустимым, и украинские власти обязаны провести тщательное расследование данного инцидента.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на странице в Twitter.

"Я осуждаю нападение и избиение Вадима Макарюка и призываю власти приложить максимум усилий, чтобы немедленно привлечь виновных к ответственности", – написал Дезир.

Он подчеркнул, что любые нападения на журналистов абсолютно недопустимы и не должны допускаться в демократических странах.

В ОБСЕ отреагировали на жестокое избиение журналиста в Харькове

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нападник на заправки, що намагався застрелити правоохоронця, отримав вирок – понад 12 років за ґратами
Сегодня 08:50    30
Прокуратура в суді вимагає від недобросовісного орендаря повернути місту землі вартістю понад 10 млн. грн.
Сегодня 07:53    55
Киевcтар включил связь 4G в харьковском метро
Сегодня 07:26    74
В центре Харькова на месте туалета возводят... отель: ФОТО-ФАКТ
Сегодня 06:49    293
На Харьковщине не рекомендуют купаться на двух пляжах
Сегодня 06:31    205
Труп на Центральном рынке: подробности
Сегодня 06:14    322
В Харькове спасатели и полицейские провели учения. ВИДЕО
12.06.2019 08:53    122
Активисты угрожают сорвать концерт в Харькове
12.06.2019 08:34    973
Появился еще один поезд в Одессу
12.06.2019 08:06    169
Пуск авиарейса Харьков-Париж перенесли
12.06.2019 07:37    163
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 