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В Одесі почалася "війна" між місцевими жителями та власниками електрокарів – “Заважають жити”

В Одесі почалася війна між місцевими жителями та власниками електрокарів – “Заважають жити”

В Одесі розгорнулася війна вже не тільки проти станцій зарядки електромобілів, а і самих власників “зелених” автівок. Зараз до міської влади підключились ще й звичайні мешканці.

Одеські чиновники 11 січня повидавали приписи з вимогою демонтажу електрозаправок. Потім же пояснили свою позицію тим, що їх власники порушують норми чинного законодавства та мають привести в порядок всі документи, а потім уже працювати.

Зараз же звичайні мешканці багатоповерхівок жаліються владі, що електрозаправки “заважають їм жити”. Зокрема, на вулиці Героїв Крут вимагають ліквідувати зарядну станцію, так як при її установці пошкодили дерево і порушили Правила благоустрою Одеси.

У відповідь на цю скаргу чиновники зобов’язали власника електрозаправки прибрати її і виконати це протягом трьох робочих днів.

Електромобілісти придумали оригінальний варіант помсти за це: “У нас в групі як контрміру, запропонували купувати старі “Жигулі” і прогрівати їх кожен день під вікнами протягом 20 хвилин, щоб було з чим порівняти, такі коптильні нікому мабуть не заважатимуть”, – написав в Facebook-спільноті Odessa Electrocars співзасновник компанії EcoFactor Володимир Ревера.

“З приводу “Жигулів”, відмінна ідея. Але для більшого ефекту краще “Москвич” на 80-му бензині!”, – додали інші користувачі.

Міська влада Одеси зацікавлена у розвитку екологічно чистого транспорту та мережі електрозаправок, однак все має бути зроблено в рамках діючого закону.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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