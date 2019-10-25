В Одесской области на полигоне произошел взрыв: ранены трое курсантов Военной академии

На полигоне в Одесской области взорвался неизвестный боеприпас, в результате чего пострадали трое курсантов военной академии.

Об этом сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на начальника академии генерал-майора Олега Гуляка.

"Трое курсантов Военной академии Одессы получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке)", – говорится в сообщении.

По словам Гуляка, инцидент произошел во время полевого выхода.

"Курсанты заметили на территории учебного центра в поселке Черноморское боеприпас, который не разорвался. Они взяли взрывчатку, чтобы отнести ее на безопасный участок полигона для дальнейшей утилизации. Только начали отходить, в этот момент произошел взрыв", – цитирует издание начальника академии.

По его словам, будущие офицеры получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе. С ними проведут дополнительную разъяснительную работу, посвященную обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.

Проверку по факту случившегося проводят ГБР и военная прокуратура.

Агентство Телевидения Новости