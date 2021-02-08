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В одной из колоний РФ умер украинец из-за ненадлежащей медпомощи — правозащитники

В одной из колоний РФ умер украинец из-за ненадлежащей медпомощи — правозащитники

В местах лишения свободы заключенного крымчанина заразили ВИЧ-инфекцией

В российской колонии Адыгеи вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи умер гражданин Украины Владимир Здоренко.

Крымчанин скончался утром 6 февраля, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на ведущего эксперта Регионального центра прав человека Романа Мартыновского.

По его словам, Владимир Здоренко, 1971 года рождения, умер утром в субботу в ИК-1 Адыгеи России.

Известно, что Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права украинец в 2019 году был вывезен в РФ для отбывания наказания.

Как отмечается, в местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией.

"Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением Международного гуманитарного права", — отмечают правозащитники.

Ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона требует включить вопрос тюрьмы "Изоляция" в повестку дня Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук требовал от боевиков обеспечить Красному Кресту доступ к незаконно удерживаемым украинцам.

Напомним, после обмена пленными в конце 2019 года в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АРК обещали включить политзаключенных из аннексированного Крыма в списки во время следующего обмена удерживаемых лиц.

Однако во время пасхального обмена пленными в середине апреля 2020 гола о возврате в Украину крымских политзаключенных речи не шло.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: россия

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