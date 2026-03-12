В одному з Харківських ліцеїв відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику

У Харківському ліцеї №93 (Новобаварський район) відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Артему Кучерявенку.

Про це повідомляє міськрада.

У церемонії взяли участь представники районної адміністрації, рідні та друзі героя, побратими, педагоги й місцеві мешканці.

З перших днів повномасштабного вторгнення рф Артем Кучерявенко як волонтер організовував збори для підтримки захисників України, а з 2024 року став до лав 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Разом із побратимами він брав участь у визволенні та обороні населених пунктів Луганської області. Загинув 3 квітня 2025 року. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

