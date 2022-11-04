В одному з округів Дергачівської громади залишилося 65 мешканців з двох тисяч

Триває гуманітарна робота у Прудянському старостинському окрузі: Прудянка, Цупівка, Шаповалівка – це найбільш зруйновані населені пункти Дергачівщини, де не залишилося жодних вцілілих адмінбудівель, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, а деякі вулиці перетворені російською артилерією в руїни. Однак, зараз у цих селищах і селах загалом залишається 65 осіб з понад 2 000, які жили тут до війни, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Щодня сюди доставляють будівельні матеріали у вигляді дерев’яного бруса, ДВП і тентів для покрівель, щоб люди могли хоча б якось привести до ладу свої будинки напередодні зими, а волонтерські організації допомагають з продовольством, ліками, гігієнічними товарами.

«Робітники Укрзалізниці та Служби автомобільних доріг Харківської області ремонтують транспортні магістралі, які йдуть через Прудянку та Цупівку на Козачу Лопань. Однак ми закликаємо громадян не повертатись сюди на постійне проживання зараз, бо через значні руйнування перспектив відновлення газо- та електропостачання найближчими місяцями немає», наголосив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости