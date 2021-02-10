Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 96

В оккупированной Евпатории хотят построить каток на месте крымскотатарского кладбища

В оккупированной Евпатории хотят построить каток на месте крымскотатарского кладбища

На прошлой неделе жители города Евпатория во временно оккупированном Крыму узнали, что российские власти планируют построить ледовый каток. Данный объект предполагается разместить на территории старого мусульманского кладбища, пишет ресурс Ассоциация реинтеграции Крыма.

Вместе с тем, общественность возмутила данная ситуация.

Планируемый объект поставлен на кадастровый учёт в 2017 году без исследования и решения поднятой проблемы, так как документально эта территория числится сквером «Дружба».

«С целью укрепления межнационального согласия и защиты памяти крымскотатарского народа, по поручению «главы администрации» Тихончука Р. Г. провели совещание по изучению данной проблемы», — написал на свой странице в Facebook так называемый «депутат» «Евпаторийского Городского Совета» Эльдар Ибрагимов.

Где обещали разобраться и принять решение, которое учтет интересы всех конфессий Евпатории.

Однако, как показывает жизнь в оккупации, если коллаборанты решили освоить какой-либо объект, то никакое мусульманское кладбище их не остановит.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: крым

Читайте ещё:

Водный кризис в Крыму: оккупанты назвали «мертвые» водохранилища
09.02.2021 10:11    214
Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш як удвічі - ГУР
09.02.2021 08:46    128
Twitter признал официальным аккаунт МИД РФ в аннексированном Крыму
09.02.2021 07:32    148
Солісту гурту «Песняры» прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування Криму (ВІДЕО)
02.02.2021 08:54    177
Призов до армії РФ в Криму: правозахисники опублікували дані про кількість рекрутованих
30.01.2021 07:02    203
Ядерное оружие в оккупированном Крыму: военная разведка сообщила о действиях РФ
27.01.2021 09:09    282
Ни воды, ни миллиардов: как РФ «развивала» водохозяйственный комплекс оккупированного Крыма
26.01.2021 08:53    227
В МЗС розкритикували BBC за "російські" Сімферополь і Севастополь
25.01.2021 06:08    222
СБУ підозрює кримчанина у державній зраді за сприяння силовим структурам Російської Федерації
21.01.2021 08:00    169
Україна перенесла перший саміт Кримської платформи: що відомо
19.01.2021 07:04    213
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 