В оккупированной Евпатории хотят построить каток на месте крымскотатарского кладбища

На прошлой неделе жители города Евпатория во временно оккупированном Крыму узнали, что российские власти планируют построить ледовый каток. Данный объект предполагается разместить на территории старого мусульманского кладбища, пишет ресурс Ассоциация реинтеграции Крыма.

Вместе с тем, общественность возмутила данная ситуация.

Планируемый объект поставлен на кадастровый учёт в 2017 году без исследования и решения поднятой проблемы, так как документально эта территория числится сквером «Дружба».

«С целью укрепления межнационального согласия и защиты памяти крымскотатарского народа, по поручению «главы администрации» Тихончука Р. Г. провели совещание по изучению данной проблемы», — написал на свой странице в Facebook так называемый «депутат» «Евпаторийского Городского Совета» Эльдар Ибрагимов.

Где обещали разобраться и принять решение, которое учтет интересы всех конфессий Евпатории.

Однако, как показывает жизнь в оккупации, если коллаборанты решили освоить какой-либо объект, то никакое мусульманское кладбище их не остановит.

Источник: sprotyv.info

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