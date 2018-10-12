В оккупированном Армянске сообщают о новых выбросах

Жители Армянска в аннексированном Крыму жалуются на новые химические выбросы в атмосферу.

Жительница города Екатерина Пивовар сообщила по телефону «Громадьскому ТВ», что характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее вместе с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами. Пивовар утверждает, что чувствует «жжение в глазах» и получила «ожоги слизистой оболочки носа».

По ее словам, врачи диагностируют именно поражения химическими веществами.

«Врач написала, что аллергическая реакция на токсичные вещества. Прописала супрастин, выводить токсины, пить полисорб», - рассказала женщина.

Пивовар добавила, что врачи советуют ехать из города.

Жители Армянска говорят, что это не первый рецидив после снятия чрезвычайного положения.

О признаках выбросов сообщают и пользователи соцсетей

«Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах», - пишет пользователь «Вконтакте» Сергей Самарин.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»