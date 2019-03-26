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В оккупированном Харцызске остановился крупный завод

В оккупированном Харцызске остановился крупный завод

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, на территории, контролируемой «ДНР», с конца февраля 2019 г остановлена производственная деятельность на «ГП «Харцызский сталепроволочный-канатный завод «Силур» (количество работников — 1213).

Причина остановки производства — отсутствие сырья. Ранее в релизах предприятия особо отмечалось, что продукция харцызских сталеканатчиков экспортировалась в десятки стран мира, и использовалась при строительстве «таких всемирно известных объектов, как Останкинская телебашня и монумент Евгения Вучетича «Родина-мать зовет» в Волгограде».

Источник: sprotyv.info

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