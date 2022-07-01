В оккупированном Купянске педагоги решили учить детей по российской программе. Коллаборанты посетили так называемую ЛНР и получили там "методические" советы, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

"Оккупанты пытаются организовать учебный процесс в оккупированном Купянске по российской программе. В этом им помогают сотрудники мэрии. Купянский городской голова Геннадий Мацегора уже подозревается в государственной измене за сотрудничество с оккупантами. Также его заместитель Андрей Козуб начал активно работать на российских оккупантов. Теперь к ним добавилась группа педагогов во главе с руководителем отдела образования горсовета Романом Долгиным", - говорится в сообщении.

По данным общественной организации, педагоги поехали в так называемое министерство образования ЛНР за российскими нарративами, в частности, они получили экземпляры разработанной в квазиреспублике программы дошкольного образования. Так что захватчики в Купянске планируют навязывать пропаганду дошкольникам. Речь идет о включении в образовательный процесс разделов "Мое отечество" и "Правовое воспитание".

В ХАЦ отмечают, что до назначения в отдел образования Роман Долгин был директором лицея №9. Что касается его политических предпочтений, то в 2019 году Долгин был наблюдателем от партии "Европейская солидарность", а через год уже баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Заместителем Долгина указана Татьяна Кныш. Она возглавляла отдел образования Петропавловской сельской ОТГ Купянского района.

Кроме того, в так называемую делегацию включили директор Центра профессионального развития педагогических работников Ольгу Молчанову и директор Купянского учреждения дошкольного образования (центр развития ребенка) Людмилу Швайко.

Напомним, с 27 февраля Купянск занят войсками РФ. Мэр Геннадий Мацегора заявил, что пошел на этот шаг, чтобы избежать жертв.

3 июня Купянский городской голова, поддерживающий российских военных, подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации "временная гражданская администрация Харьковской области" и избрании ее руководителя.

Источник: sq.com.ua

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