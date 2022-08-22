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В оккупированном Мелитополе партизаны провели «воспитательную» работу с оккупантом

В оккупированном Мелитополе партизаны провели «воспитательную» работу с оккупантом

Мелитопольские партизаны жестко расправились с оккупантом, пристававшим к детям.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя.

Вчера вечером российский орк пытался домогаться до несовершеннолетней девушки прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде.

В результате оккупанту «подрезано» горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1440?single

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