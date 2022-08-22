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В оккупированном Мелитополе партизаны провели «воспитательную» работу с оккупантом
Мелитопольские партизаны жестко расправились с оккупантом, пристававшим к детям.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя.
Вчера вечером российский орк пытался домогаться до несовершеннолетней девушки прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде.
В результате оккупанту «подрезано» горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины.
Джерело: https://t.me/infosprotyv/1440?single