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В оккупированных регионах Украины бизнесменам грозят конфискацией за отказ переходить на рубль

В оккупированных регионах Украины бизнесменам грозят конфискацией за отказ переходить на рубль

Оккупационные власти временно захваченных территорий Украины начали устраивать рейды на предприятия бизнесменов, которые отказались переходить на рубли.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Предпринимателям грозят конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривной», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, не только бизнесмены, но и простые граждане продолжают пользоваться гривнами. Рубль удалось внедрить только в крупных торговых сетях, которые были захвачены в ходе войны, малые предприятия и рынки продолжают сопротивляться.

#бизнес #оккупация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9535

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