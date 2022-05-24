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В околицях Харкова встановили пам‘ятник закатованим і розстріляним полякам на українській землі

В околицях Харкова встановили пам‘ятник закатованим і розстріляним полякам на українській землі

У 1939-1940 роках НКВС СРСР потайки масово розстрілювали поляків та перекладали провину на німців. Цей військовий злочин набув назву «Катинський розстріл».

Нині українці на Харківщині звели пам‘ятник в пам‘ять усіх розстріляних поляків аби віддати шану загиблим, та написали:

«Пробачте нас брати-поляки за нерозуміння і мовчання в час, коли вас розстрілювали на нашій землі»

Зараз українці розуміють як ніхто інший усі знущання, катування та трагедію, яку принесли на наші землі росіяни у різний час.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/61464

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