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В окупантів обвалилася частина керченського мосту – ВІДЕО

В окупантів обвалилася частина керченського мосту – ВІДЕО

Окупанти запевняють, що опори Кримського моста не пошкоджені, несуча здатність не порушена

Проліт споруджуваної залізничної частини Кримського мосту сьогодні з'їхав у воду при монтажі конструкцій. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські інформагенства.

"На морській ділянці будівництва Кримського моста між Тузлинською косою та однойменним островом у процесі опускання на опори один із залізничних прольотів нахилився і впав в акваторію, на мілководді", – йдеться у повідомленні.

Як інформує видання, передбачається, що інцидент стався в результаті технічної несправності однієї з домкратних систем. Окупанти ж заявляють, що опори Кримського мосту не пошкоджені й несуча здатність не порушена. На місце обваленої пролітної конструкції мосту, що опинилася у воді, отримають з акваторії кранами після необхідної підготовки. На її місці буде встановлена нова. На це, за попередніми оцінками, знадобиться 30-45 діб", – повідомили у ФКУ "Упрдор "Тамань".

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: крым

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