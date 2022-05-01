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В окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку (АУДІО)

В окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку (АУДІО)

Загарбники масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині. На записі – розмова командира батальйону зс рф з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбобы, блдь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жаліється загарбник з «ДНР».

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Але і це не подіяло… Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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