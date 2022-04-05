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05.04.2022 17:38
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В окупованій Балаклеї почали зникати люди

В окупованій Балаклеї почали зникати люди

Сьогодні матері зниклих хлопців вийшли к адміністрації з вимогами допомогти знайти зниклих. Про це повідомляє мвсцевий паблик. Між тим після цього з’явились повідомлення про нові зникнення.

Такі зникнення відбувались й на на інших окупованих териториіях, зокрема у Бучі та Ірпині.

Глава Балаклейской територіальної громади Іван Столбовой пошел на сотрудничество з оккупантами. О чем публічно заявили жителям громади. У цю ніч 28 березня повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

Агентство Телевидения Новости

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