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В окупованому Криму дітям показують фільми, які героїзують злочини військових РФ у Сирії

В окупованому Криму дітям показують фільми, які героїзують злочини військових РФ у Сирії

В тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму дітям показують так зване “патріотичне” кіно. Про це інформує “Флот 2017” з посиланням на окупаційні видання.

Активісти окупаційного “Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії” (ДТСВВФ) запросили вихованців та курсантів “асоціації ДТСААФ” на перегляд пропагандистського фільму “Нєбо”, який описує участь російських військовослужбовців у бійні на території Сирії.

Кінострічка, яка перенасичена пропагандистськими наративами, розповідає про військових пілотів Олєга Пєшкова і Константіна Мурахтіна, чий літак Су-24 був збитий 24литсопада 2015 року турецьким винищувачем. В результаті обстрілу Олєг Пешков був вбитий. Указом Владіміра Путіна пілот посмертно був удостоєний звання героя РФ.

Повідомляється, що фільм було рекомендовано для перегляду у військових частинах, училищах та для старших груп юноармійського руху особисто міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу.

Водночас, відповіді на запитання: чому кримчани повинні захищати чужу батьківщину і що робили російські пілоти в Сирії? – кінострічка не надає.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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