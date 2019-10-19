В Омске признали незаконной рекламу похорон, в которой пенсионерам обещали бесплатный гроб и крест

Омское управление антимонопольной службы признало незаконной рекламу похоронных услуг в одной из бесплатных газет, сообщает пресс-служба УФАС.

Рекламу заказал индивидуальный предприниматель. В тексте он обещал организовать похороны для всех категорий граждан, предоставить бесплатные гробы и кресты для пенсионеров РФ, а также 25-процентную скидку и бесплатный почётный караул для ветеранов МВД, МЧС и Минобороны, участников, инвалидов и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Текст также сопровождала фотография молодого человека в военной форме.

На рекламу пожаловался читатель газеты. Он счёл её неэтичной из-за использования фотографии военного. По мнению заявителя, объявление порочило доблесть и честь российской армии и военных.

Эксперты УФАС признали, что использовать в рекламе военного, которого можно узнать в лицо, неприемлемо. Также претензии возникли к части, где было обещание о бесплатных крестах и гробах для пенсионеров. Рекламодатель не указал условия предоставления этой услуги — заключение договора на полный комплекс ритуальных услуг.

Рекламодателю выдали предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.

В 2015 году УФАС обязал жителя Ижевска убрать с машины рекламу с текстом «Заказные убийства, шантаж, натяжные потолки», номером телефона, названием фирмы и её адресом.

Источник: breakingmad.me

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