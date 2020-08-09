В ООН нагадали про збройну агресію РФ проти Грузії та України

Постійні представництва Грузії та України при ООН виступили зі спільною заявою з нагоди 12-х роковин збройної агресії Росії проти закавказької держави. Текст заяви опублікував речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, повідомляє »Укрінформ».

“Ми засуджуємо продовження окупації та кроки до фактичної анексії грузинських регіонів Абхазія та Цхінвалі й закликаємо Росію негайно розпочати втілення своїх зобов’язань, відповідно до Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, фундаментальних норм та принципів міжнародного права, а також Угоди про перемир’я від 12 серпня 2008 року, посередником у якій виступив ЄС, в частині відведення Росією своїх сил із міжнародно визнаної території Грузії й зміни її незаконного рішення стосовно визнання так званої незалежності грузинських регіонів Абхазія та Цхінвалі”, — зазначається у документі.

Водночас дипломати привітали дотримання Грузією Угоди про перемир’я від 2008 року та грузинське одностороннє підтвердження й дотримання зобов’язання щодо відмови від застосування сил, а також закликали Росію до взаємності.

“Ми глибоко занепокоєні стосовно все погіршенням безпекової й гуманітарної ситуації, а також станом дотримання прав людини в окупованих регіонах Грузії, включаючи частіші російські військові навчання й посилену військову розбудову, процес інтенсифікації так званого “відмежування”, незаконні встановлення парканів із колючого дроту й інших штучних бар’єрів вздовж лінії окупації, етнічні дискримінації проти грузинів і серйозні порушення прав людини, серед яких: порушення права на життя, обмеження свободи пересування, незаконні затримання та викрадення й тривалі закриття так званих “пунктів перетину”, що ще більше дестабілізує ситуацію та серйозно впливає на безпеку й гуманітарні умови людей, які постраждали від конфлікту”, — йдеться у заяві.

Грузія та Україна також закликали Росію “як державу, що має ефективний контроль, дозволити повний і безперешкодний доступ міжнародних правозахисних організацій до грузинських регіонів Абхазія та Цхінвалі”.

“Ми засуджуємо методи гібридної війни, які РФ посилено застосовує проти Грузії, а також сфабриковані пропагандистські міфи, які постійно спрямовують проти однієї з лабораторій Грузинського національного центру контролю за захворюваннями та громадським здоров’ям — центру Річарда Лугара, що грає важливу роль у боротьбі з COVID-19 у Грузії”, — наголошують підписанти.

Наприкінці вони “підтвердили свою цілковиту підтримку суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Источник: sprotyv.info

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