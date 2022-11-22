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В ООН озвучили количество погибших среди мирного населения в Украине с начала российского вторжения

В ООН озвучили количество погибших среди мирного населения в Украине с начала российского вторжения

С 24 февраля в Украине пострадали 16 784 гражданских лица, в том числе 6595 человек погибли.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"Причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – отмечается в документе ООН.

По подтвержденным данным ООН, погибли 2575 мужчин, 1767 женщин, 206 мальчиков и 172 девочки, тогда как пол 37 детей и 1838 взрослых пока не удалось установить.

Среди 10 189 раненых – 299 мальчиков и 211 девочек, а также 245 детей, пол которых пока не удалось установить.

#ООН #Украина

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6534

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