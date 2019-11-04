Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:54
Просмотров: 90

В ОП опровергли информацию о драке между Богданом и БакановымЗамглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию СМИ о драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.

В ОП опровергли информацию о драке между Богданом и БакановымЗамглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию СМИ о драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию СМИ о драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.

Источник: страница Тимошенко в Facebook

Дословно: "Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца.

В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди".

Что было ранее: В субботу журналист Станислав Речинский опубликовал пост в Facebook, где утверждал, что в среду, 30 октября, Баканов и Богдан подрались на Банковой, и что с тех пор Богдан не выходил на работу. Журналист также утверждал, что "Богдану выбили зуб".

По его данным, конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.

Ряд СМИ опубликовали эту информацию со ссылкой на Речинского.

"Украинская правда" в субботу пыталась проверить информацию, однако подтвердить ее не смогла.

Так, Баканов на просьбу журналиста УП прокомментировать информацию о драке написал: "Очень смешно" и много смайликов.

Другой собеседник в ОПУ ответил УП, что не знает о такой ссоре, но "зуб дает", что Богдану зуб не выбивали.

Сам Богдан в субботу вечером написал в Facebook шутливый пост: "Баканов, не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!", добавив свое фото, сделанное, вероятно, на Хеллоуин, который отмечается 31 октября.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: оп, сбу

Читайте ещё:

У СБУ провели круглий стіл щодо розслідування справи Гандзюк
Сегодня 07:40    85
СБУ розкрила масштабну схему зловживань на миколаївській митниці
03.11.2019 08:27    116
Немає достатніх доказів для підозр іншим замовникам вбивства Гандзюк – СБУ
03.11.2019 06:54    116
За півтора мільйона доларів «продавав» посаду у державній структурі «позаштатний помічник» вищого керівництва країни
02.11.2019 08:21    177
Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств
01.11.2019 10:35    111
У різних регіонах України СБУ виявила схрони з військовими засобами ураження
01.11.2019 06:43    114
Посадовець Нацбанку «погорів» на хабарі у 50 тисяч $
31.10.2019 09:21    116
Спецслужби РФ намагаються через соцмережі втягнути неповнолітніх до провокування міжетнічних конфліктів в Україні
30.10.2019 06:52    166
Під час ремонту медзакладів на Донеччині вкрадено мільйони бюджетних коштів
26.10.2019 07:46    127
У Бердянську СБУ затримала чорних ріелтерів, які під тортурами змушували людей віддавати своє житло
25.10.2019 08:35    139
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 