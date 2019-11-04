В ОП опровергли информацию о драке между Богданом и БакановымЗамглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию СМИ о драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию СМИ о драке между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.

Источник: страница Тимошенко в Facebook

Дословно: "Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца.

В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди".

Что было ранее: В субботу журналист Станислав Речинский опубликовал пост в Facebook, где утверждал, что в среду, 30 октября, Баканов и Богдан подрались на Банковой, и что с тех пор Богдан не выходил на работу. Журналист также утверждал, что "Богдану выбили зуб".

По его данным, конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.

Ряд СМИ опубликовали эту информацию со ссылкой на Речинского.

"Украинская правда" в субботу пыталась проверить информацию, однако подтвердить ее не смогла.

Так, Баканов на просьбу журналиста УП прокомментировать информацию о драке написал: "Очень смешно" и много смайликов.

Другой собеседник в ОПУ ответил УП, что не знает о такой ссоре, но "зуб дает", что Богдану зуб не выбивали.

Сам Богдан в субботу вечером написал в Facebook шутливый пост: "Баканов, не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!", добавив свое фото, сделанное, вероятно, на Хеллоуин, который отмечается 31 октября.

Источник: pravda.com.ua

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