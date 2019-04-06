В ОРДЛО задерживают лиц призывного возраста — для «выяснения обстоятельств», — ГУР

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российская оккупационная администрация инициировала проведение на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях т.н. «месячника уточнения учета военнообязанных».

В частности, в течение апреля-мая военкоматы, совместно с т.н. органами МВД проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства. При этом, под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников, будут задерживаться для «выяснения обстоятельств» все лица призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывания на воинском учете.

Кроме того, в населенных пунктах оккупированной территории Донбасса, под видом поиска незарегистрированного оружия, боеприпасов и наркотических веществ, уже начаты т.н. «фильтрационные мероприятия», также направленные на выявление неучтенных лиц для призыва на военную службу.

Источник: sprotyv.info

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