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В ОРДЛО засветился новейший российский комплекс РЭБ «Тирада-2»

В ОРДЛО засветился новейший российский комплекс РЭБ «Тирада-2»

Боевики «лднр» засветили новейший российских комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2», который только начинает поступать на вооружение армии РФ.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

«Надо же, в ВС РФ комплексы РЭБ «Тирада-2» только поступают, а «шахтёры с трактористами» их уже смогли «откопать» на Донбассе», — написал он, опубликовав доказательства.

В ОРДЛО засветился новейший российский комплекс РЭБ «Тирада-2»

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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