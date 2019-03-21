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В ОРДЛО засветился новейший российский комплекс РЭБ «Тирада-2»
Боевики «лднр» засветили новейший российских комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2», который только начинает поступать на вооружение армии РФ.
Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.
«Надо же, в ВС РФ комплексы РЭБ «Тирада-2» только поступают, а «шахтёры с трактористами» их уже смогли «откопать» на Донбассе», — написал он, опубликовав доказательства.
Источник: sprotyv.info
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