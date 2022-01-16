В ОРДО фиксируют рост смертности от коронавируса

На оккупированных территориях Донецкой области за сутки проведено 1231 исследование, из них выявлено 207 случаев заболевания COVID-19 и у 26 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. 27 человек умерли, сообщили в так называемом «минздраве».

За сутки выявлено 44 случая пневмоний, что на 3 меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализировано 34 человека. На лечении находится 633 пациента с пневмониями, из них 473 на кислородной поддержке (+10 за сутки).

С 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Всего по состоянию на утро 14 января инфицированных COVID-19 — 120275:

на лечении (стационарном и амбулаторном) — 2098 пациентов;

выписано — 108801 человек;

летальных случаев – 9376.

Источник: sprotyv.info

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