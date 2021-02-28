В ОРДО на шахте «Юнком» радиоактивная вода дошла до слоя питьевой — Резников

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся на грани техногенно-экологической катастрофы. Украина обращалась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести там мониторинг, однако Россия, со своей стороны, отказывается даже обсуждать эту ситуацию. Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом», пишет «ОстроВ».

По его словам, и в МАГАТЭ, и в ОБСЕ знают об этой угрозе.

«Председатель ОБСЕ Рама письменно ответил на мое обращение о том, что «мы видим огромные риски техногенной катастрофы, связанные с радиационным загрязнением». Напомню, что есть шахта «Юный коммунар», где в 1970-х годах был ядерный взрыв. Они не заботятся о ней, не откачивают воду и, по нашей информации, радиоактивная вода дошла до слоя питьевой воды», — сообщил Резников

Вице-премьер-министр добавил, что загрязнение воды радиацией угрожает не только ОРДЛО, но и России. Кроме того, загрязненная вода может попасть в Черное море, «а это уже риск для всего европейского сообщества».

«Поэтому мы требуем допустить туда мониторинговую миссию МАГАТЭ, но россияне, имеющие существенный контроль на оккупированных территориях, пока препятствуют этому. Даже в ТКГ отказываются обсуждать это», — сказал Резников.

Источник: sprotyv.info

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