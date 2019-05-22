В ОРЛО «третья сила» уничтожила 21 единицу техники оккупантов

На территории ОРЛО разгромлен батальон боевиков «ЛНР», который понес большие потери в результате удара так называемой «Третьей силы».

Подробности блестящей операции сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.

«Уверен, что эта успешная боевая операция войдёт в историю войны на Донбассе. И мы со временем узнаем всех кто ее разработал и успешно осуществил.

В Луганской области, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады, неизвестная «Третья Сила», проведя быструю операцию, уничтожила и вывела из строя 21 единицу гусеничной и колесной техники противника.

Рано утром в пятницу 17 мая, в момент, когда происходила ротация одного батальона на другой, 6-го полка так называемой «народной милиции ЛНР» в районе нп Первомайск, противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте — именно в этот момент пришла небесная кара.

Кара за все те недавние обстрелы мирных поселков и тылов.

Неизвестная «Третья сила» провела блестящую военную операцию. Разведкой была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника.

Именно в тот момент, когда вся техника была выставлена на открытую местность, а личный состав был абсолютно расслаблен и не пойми кто чем занимался, именно в этот момент началась боевая операция.

Действовали быстро и очень точно. Поочерёдно, сначала с одного места отработали — быстро отошли, потом с другого отработали — также быстро отошли, потом с третьего все тоже самое и тд, неизвестная «Третья сила» неизвестным калибром в течении 35 минут поочерёдно работая с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя:

КАМАЗ

УРАЛ

МТЛБ — 2 шт.

МТЛБ с ЗУ — 2 шт

Автотранспорт ( Таблетки, УАЗы ) — 15 автомобилей

По потерям личного состава данные выясняются и проверяются.

«Третья Сила» действовала по всем правилам войны. Пока противник вычислял откуда работала первая группа и начинал ответные действия по ним, там уже никого не было, а с совсем другого места начиналась работа следующей группы. Все группы абсолютно спокойно сделали свою работу и такое спокойно и слаженно отошли на безопасное расстояние.

По данным разведки в районе нп Первомайск, несколько часов стоял сильный вой скорых. Возили раненых.

Эту же информацию подтверждают и местные жители. С их слов такого давно они не припомнят. Видать ответка качественно и точно прилетела. Шорох и вой стоял ой какой серьезный. Часть города из-за этого была временно перекрыта.

Неожиданная и правильно проведённая операция «Третьей силой», дала возможность нанести большой урон противнику и его деморализовать.

Приятно потрясён тем на каком профессиональном военном уровне была организована эта операция, как она была проведена, как слаженно действовали все боевые группы и конечно достигнутым результатом!!!», — отметил Мысягин.

Источник: sprotyv.info

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