В Основянском районе на улице Никитина реконструируют теплосеть

На улице Никитина в Основянском районе сейчас идет реконструкция участка тепловых сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на начальника Основянского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Владислава Тимофеева.

По его словам, этот участок длиной 365 м связывает две тепломагистрали, которые проходят по центру города и обеспечивают теплом и горячей водой часть потребителей Основянского и Московского районов.

По информации Тимофеева, эта теплотрасса была введена в эксплуатацию в 1967 году, а ее текущий ремонт выполнялся в 1987-1988 годах. За последние три-четыре года на этом участке теплотрассы зафиксировали более 30 дефектов.

«Труба пришла в полную негодность, поэтому было принято решение при поддержке Мирового банка заменить этот участок теплосетей. Но финансирование пришло с задержкой, поэтому работы организованы с максимальной скоростью, чтобы как можно быстрее подать тепло и горячую воду в дома харьковчан, выходных у нас нет. Мы укладываем предизолированные трубы, которые защищены от наружной коррозии. Гарантийный срок их эксплуатации - 25 лет», - рассказал Владислав Тимофеев.

Он сообщил, что примерно во вторник тепло уже пойдет в местный детский сад, приемник-распределитель для несовершеннолетних и три жилых дома. До конца следующей недели теплоснабжение будет восстановлено в остальных домах - со стороны ул. Военной.

Агентство Телевидения Новости