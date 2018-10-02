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В Основянском районе в лесу нашли выкопанные неизвестными боеприпасы

В Основянском районе в лесу нашли выкопанные неизвестными боеприпасы

1 октября пиротехнические группы спасателей разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.

 Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обнаружили в Купянском, Балаклейском и Харьковском районах области, а также Основянском и Шевченковском районах Харькова.

Всего специалисты разминировали 32 боеприпаса, среди которых были 28 артснарядов разного калибра, 3 минометные мины калибра 50 и 82 мм, а также 1 граната РПГ.

В лесном массиве на ул. Вторчерметовская в Основянском районе Харькова.

Там в одном месте спасатели нашли 10 устаревших снарядов диаметром 76 мм, 12 - диаметром 20 мм, 4 - диаметром 150 мм и 1 минометную мину диаметром 82 мм.

Все боеприпасы лежали на земле.

Вероятно, их кто-то выкопал и оставил под открытым небом.

Пострадавших нет.

Все взрывоопасные предметы пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: оружие

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