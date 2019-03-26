В Основянском районе загорелся сухой камыш

Сегодня 15:02

Сегодня 15:02

Сегодня днем в Основянском районе Харькова улицы заволокло дымом.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото задымления с различных ракурсов.

Как сообщил помощник начальника ГСЧС области Игорь Лупандин, в районе Основа на улице Волынской, 22 загорелся сухой камыш.

Сообщение о его возгорании поступило спасателям в 11:46.

По его словам, площадь пожара составила 900 квадратных метров.

На месте работают три отделения спасателей ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости