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В Основянском районе загорелся сухой камыш
Сегодня днем в Основянском районе Харькова улицы заволокло дымом.
Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото задымления с различных ракурсов.
Как сообщил помощник начальника ГСЧС области Игорь Лупандин, в районе Основа на улице Волынской, 22 загорелся сухой камыш.
Сообщение о его возгорании поступило спасателям в 11:46.
По его словам, площадь пожара составила 900 квадратных метров.
На месте работают три отделения спасателей ГСЧС.
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