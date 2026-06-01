В Основ’янському районі Харкова від нічної атаки покоджено 12 багатоповерхівок

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками в Основ’янському районі пошкоджень зазнали 12 багатоповерхових і понад 10 приватних будинків.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Працівники райадміністрації на чолі з головою Ганною Головчанською та представники КП «Житлокомсервіс» з’ясовують нагальні потреби громадян і надають їм консультації. У мікрорайоні організована робота виїзного ЦНАПу, куди громадяни можуть звернутися щодо оформлення допомоги за програмою «єВідновлення».

Своєю чергою комунальні служби усувають наслідки атаки: закривають контури, вивозять сміття, будівельні уламки, бите скло, налагоджують мережі зовнішнього освітлення тощо. Крім того, на місці працює ГО «Проліска».

