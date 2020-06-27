В Пакистане каждый третий пилот имеет фальшивые лицензии: подробности скандала

Министр гражданской авиации Пакистана заявил в среду, что более 30% гражданских пилотов в стране имеют поддельные лицензии и не имеют права летать. Выступая в Национальном собрании Пакистана, Гулам Сарвар Хан сказал, что 262 пилота в стране «сами не сдавали экзамен» и заплатили кому-то другому, чтобы он сдал его от их имени, передает CNN.

«У них нет опыта полета», — сказал он.

В Пакистане насчитывается 860 действующих пилотов, обслуживающих внутренние авиалинии, в том числе флагман Пакистанских международных авиалиний (ПМА), а также ряд иностранных перевозчиков.

«ПМА признает, что поддельные лицензии — это не только проблема авиакомпании, но и распространяется на всю пакистанскую авиационную индустрию», — сказал пресс-секретарь Абдулла Хан, добавив, что некоторые из фальшивых пилотов также летают в компаниях иностранных перевозчиков.

Результаты расследования были объявлены в среду в рамках предварительного отчета о крушении самолета, в результате которого 22 мая погибли 97 человек в южном городе Карачи. Хан не уточнил, имели ли два пилота на рейсе PK 8303 поддельные лицензии.

Согласно сообщению, пилоты болтали о коронавирусе и неоднократно игнорировали предупреждения авиадиспетчеров, прежде чем самолет упал в жилом районе недалеко от аэропорта.

«Пилоты обсуждали корону на протяжении всего полета. Они не были сосредоточены. Они говорили о коронавирусе и о том, как их семьи пострадали», — сказал Хан, добавив, что пилоты были «самоуверенными».

По словам Хана, авиадиспетчеры трижды сказали пилотам, что самолет слишком высоко, и они не должны пытаться приземлиться, «но капитан не обращал внимания на эти инструкции». Пилоты продолжили попытки приземлиться, не выпуская шасси.

«Самолет коснулся поверхности ВПП своими двигателями», — говорится в сообщении.

Согласно отчету, пилоты подняли самолет обратно в воздух, но поврежденные двигатели вышли из строя и привели к падению самолета.

Источник: sprotyv.info

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