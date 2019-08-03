В память о погибшем харьковском школьнике сняли клип

Украинская рок-группа Kozak System выпустила клип в память о погибшем в результате теракта харьковском школьнике Данииле Дидике.

Клип, в который вошли фото из домашнего архива Даниила, опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Название песни - "Спи, маленький козачок".

Даня Дидик. Пятнадцатилетний мальчик из одиннадцатой школы Харькова. У него был миллион вариантов интересно прожить свою жизнь, однако он погиб за то, чтобы такой шанс был у нас, — сказано в аннотации к видео.

Клип вышел в рамках проекта "Так працює пам'ять", который будет посвящен не только Даниилу, но и в его лице всем отдавшим жизни за независимость Украины.

Напомним, работы для сборника уже записали группы "Kozak System", "Братья Гадюкины" и "Широкий лан", на финальной стадии находятся песни групп "Скрябин", "TaRuta" и народной артистки Марины Одольской. Также к инициативе планируют присоединиться группы "ТНМК", "Антитела" и Валерий Харчишин.

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Видео: kozaksystem

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