В Печенегах измученный хищник пришел к людям за помощью

Енотовидная собака пришла к людям в с. Печенеги. Как сообщили активисты "Спасения животных", животное приютили в сарае, после чего отвезли на обследование в ветклинику.

У енотовидной собаки низкая температура, на теле было много клещей, что вызвало пироплазмоз и бабезиоз. Ей сделали уколы и оставили в стационаре. Сейчас хищнице, которую назвали Лера, проводят инфузионную терапию. Пока что животное в тяжелом состоянии, ветеринары борются за ее жизнь.

Источник: sq.com.ua

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