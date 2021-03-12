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В Первомайске на железнодорожной станции электричка на ходу зацепила прохожего: мужчине оказывали медпомощь

В Первомайске на железнодорожной станции электричка на ходу зацепила прохожего: мужчине оказывали медпомощь

В Харьковской области на железнодорожной станции электричка на ходу зацепила прохожего.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, происшествие произошло 11 марта в городе Первомайск.

На железнодорожной станции станция Лихачево в 20.00 электропоезд сообщением Харьков - Славянск за 200 м до платформы задел неизвестного мужчину, который проходил рядом с поездом.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики оказали мужчине медицинскую помощь на месте происшествия.

От госпитализации мужчина отказался.

По данным сводки ХОГА, пострадавшему 52 года.

Время задержки движения поезда составило 1 час и 1 минуту.

 

Агентство Телевидения Новости

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