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В Первомайске на железнодорожной станции электричка на ходу зацепила прохожего: мужчине оказывали медпомощь
В Харьковской области на железнодорожной станции электричка на ходу зацепила прохожего.
Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, происшествие произошло 11 марта в городе Первомайск.
На железнодорожной станции станция Лихачево в 20.00 электропоезд сообщением Харьков - Славянск за 200 м до платформы задел неизвестного мужчину, который проходил рядом с поездом.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики оказали мужчине медицинскую помощь на месте происшествия.
От госпитализации мужчина отказался.
По данным сводки ХОГА, пострадавшему 52 года.
Время задержки движения поезда составило 1 час и 1 минуту.
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