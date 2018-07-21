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В Первомайском районе горела дача: погиб мужчина
20 июля о 11:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме на ул. Генеральской в городе Первомайский.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции двухэтажного дачного здания на площади около 70 кв.м.
Во время тушения пламени спасатели обнаружили тело мужчины 1972 г.р., сына владелицы дома.
В 11:47 спасатели локализовали пожар, в 16:42 полностью ликвидировали его.
Предполагаемая причина пожара пожара, по информации спасателей - неосторожное обращение с огнем.
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