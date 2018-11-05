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В Первомайском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В Первомайском районе во время пожара в доме погиб мужчина

4 ноября в 9:39 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Гагарина, 2 в селе Слободское Первомайского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей было видно, как из окон квартиры на втором этаже идет густой дым.

 Лестничная клетка также была задымлена.

В квартире, где происходил пожар, спасатели обнаружили тело ее хозяина, 1959 года рождения.

Огнем был охвачен только диван и домашние вещи на нем площадью около 4 кв.м.

В 10:20 пожарные локализовали огонь, а в 11:40 полностью ликвидировали его.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По словам соседей, погибший в последнее время проживал один, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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