ДТП в Перу: автобус упал на глубину 300 метров, 23 погибших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Peru21.

Страшное ДТП произошло в Перу, недалеко от города Куско. Там, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и упал в пропасть глубиной 300 метров.

По словам главы Регионального управления здравоохранения Куско Хавьер Куно Вера, в результате погибли 23 человека . 21 пассажира нашли в пропасти, еще двое - скончались в больнице.

Отметим, что всего в автобусе было 35 человек. Остальные госпитализированы в больницу.

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