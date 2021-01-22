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В Песочине во время пожара в доме погиб мужчина
В поселке Песочин Харьковского района во время пожара погиб 57-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
21 января в 15:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Полтавском шоссе 4.
На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и диван на площади 20 кв.м.
На месте пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, мужчины 1964 года рождения.
В 16:30 пожар был локализован, а в 17:40 - ликвидирован.
Причину его возникновения устанавливают.
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