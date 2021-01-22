В Песочине во время пожара в доме погиб мужчина

В поселке Песочин Харьковского района во время пожара погиб 57-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

21 января в 15:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Полтавском шоссе 4.

На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и диван на площади 20 кв.м.

На месте пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, мужчины 1964 года рождения.

В 16:30 пожар был локализован, а в 17:40 - ликвидирован.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости