В Пятихатках разрушена котельная, восстановить ее в краткие сроки не получится — Терехов

В Пятихатки направили гуманитарный конвой, желающих вывезут в безопасные места.

Ночь с 10 на 11 марта в Харькове была напряженная. Обстрелы не прекращались. ВС РФ разрушили котельню в Пятихатках. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Разрушена котельная в Пятихатках. Мы сейчас организовали туда гуманитарный конвой, кроме того, желающих, которые захотят автобусами выехать, вывезем, потому что там сегодня мы уже восстановили электроснабжение, но котельная разбита. Мы только что смотрели. Ее в краткие сроки не удастся восстановить», — рассказал Терехов.

Кроме того, по данным на 10 марта, 347 домов в Харькове остались без отопления до окончания войны.

«Мы опубликовали список тех домов, в которых мы не сможем до окончания войны восстановить теплоснабжение. Идут большие морозы, будем переселять людей в школы, которые у нас еще не разбиты. Потому что вдумайтесь 48 школ у нас уничтожено. Будем переселять на станции метрополитена, кормить, обеспечивать медикаментами. Мы с ГСЧС работаем, выявляем районы, где небезопасно передвигаться, и будем информировать об этом», — подчеркнул мэр Харькова.

Источник: objectiv.tv

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