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В питерском шахматном клубе главного судью жестоко избили доской
63-летний администратор шахматного клуба «Петровская ладья» и главный судья турниров госпитализирован с работы в Мариинскую больницу. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голову шахматной доской, оторвали ухо и разрезали нос пополам. Состояние поступившего в больнице оценили как тяжёлое.
У петербуржца диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове. Мужчина даже не может разговаривать. Полицейские пока не выяснили, что с ним произошло.
Джерело: https://t.me/c/1059135528/58073
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