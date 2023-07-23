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В питерском шахматном клубе главного судью жестоко избили доской

В питерском шахматном клубе главного судью жестоко избили доской

63-летний администратор шахматного клуба «Петровская ладья» и главный судья турниров госпитализирован с работы в Мариинскую больницу. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны разбили голову шахматной доской, оторвали ухо и разрезали нос пополам. Состояние поступившего в больнице оценили как тяжёлое.

У петербуржца диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, а также раны на лице и голове. Мужчина даже не может разговаривать. Полицейские пока не выяснили, что с ним произошло.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/58073

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: росія

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